Der kom så mange kunder til butikken, at Museet for Søfart har valgt, at holde butikken åben frem mod jul. Foto: Siw Aldershvile Nielsen

Stor opbakning får museum til at genåbne butik

Adskillige købeglade kunder får nu M/S Museet for Søfart til at genåbne deres museumsbutik frem mod jul.

I tirsdagens udgave af Frederiksborg Amts Avis kunne museumsdirektør, Ulla Tofte, dog fortælle, at de overvejede at holde deres museumsbutik åben.

Efter mandagens pressemøde, hvor Helsingør var blandt de 38 kommuner, der blev delvist lukket ned, var der lagt op til, at Museet for Søfart skulle lukke ned fra onsdag den 9. december.

Alligevel blev det tirsdag meldt ud, at det var sidste dag, hvor der var mulighed i år for at købe julegaver i museumsbutikken.

Holder åbent alligevel

Den store lokale opbakning fik Museet for Søfart til at genoverveje sin beslutning om at lukke butikken. Onsdag morgen kunne de melde endeligt ud, at butikken vil være åben alle dag, undtagen mandag, til og med den 18. december i tidsrummet 11-17.