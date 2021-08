Den lokale FOA-forkvinde Lene Lindberg undrer sig over kommunal godkendelse af nyt fritvalgs-plejefirma. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Stor mystik om ny kommunal plejeleverandør

Ingen offentlige regnskaber, ingen ansatte og ingen overenskomst. Det er nogle af de forhold, som undrer Fagforeningen FOA ved godkendelse af fritvalgs-leverandør.

Helsingør - 27. august 2021

For nylig udsendte Helsingør Kommune en kort pressemeddelelse om, at firmaet Trofast Pleje pr. 1 september var blevet godkendt som fritvalgsleverandør for borgere visiteret til hjemmepleje.

Selskabet kom derfor i selskab med fem andre leverandører, hvoraf de mest kendte var Renell, Omsorg Sjælland og Cura Pleje.

Præsentationen af selskabet fra kommunens side var meget kortfattet, men man kunne læse, at firmaet var lokalt forankret uden dog navnet på ejerkreds eller direktør var nævnt.

Men godkendelsen af firmaet vækker nu undren hos fagforeningen FOA, der organiserer blandt andre SOSU-assistenter og hjælpere.

Uden overenskomst Det er ikke tilladt for en kommune at stille krav om nogen bestemt overenskomst. Men arbejdsklausulen gør, at aflønning og arbejdsforhold ikke skal være dårligere end fastslået i de toneangivende overenskomster på området. Det ser pt. ikke ud til, at virksomheden har nogen overenskomst eller medlemskab af en arbejdsgiverforening.

- Vi forsøger naturligvis at komme i kontakt med selskabet og få dem til at tegne en overenskomst, og så vil vi også spørge til, hvorvidt kommunen har lavet en grundig nok undersøgelses af firmaet, før man godkendte det, siger formand for FOA Nordsjælland, Lene Lindberg, til Frederiksborg Amts Avis.

Et andet forhold der kan undre ved godkendelsen er, at der et tale om et firma, som ifølge CVR-registeret ikke har nogen ansatte, er en enkeltmandsvirksomhed og har adresse i en almindelig 1. sals lejlighed i en beboelsesejendom på Bragesvej. Tidligere har samme selskabs CVR-nummer og direktør været registeret i ligeledes beskedne lejligheder på adresser i Kokkedal og Helsingør.

Mange konkurser Ifølge Lene Lindberg og FOA er det et problem, hvis kommunen går ind og godkender et firma, som kan have et usikkert økonomisk grundlag.

- Vi har jo desværre alt for mange plejefirmaer, som pludselig er gået konkurs med store konsekvenser for både borgere og ansatte, siger hun.

Selskabsformen som enkeltmandsvirksomhed gør det umuligt for udenforstående at tjekke, hvorvidt selskabet overhovedet har en indtjening eller en egenkapital.

Et tredje mærkeligt tilfælde er, at direktør og ejer Vural Yeser, i hvert fald ved godkendelsen af tilbuddet, var ansat hos Cura Pleje, der jo burde være et konkurrerende selskab.

- Det ser umiddelbart underligt ud, siger Lene Lindberg.

Lene Lindberg er også medlem af kommunens Omsorgs- og Sundhedsudvalg, men udtaler sig i denne artikel i egenskab af formand for FOA Nordsjælland.

Kommune: Efter reglerne Hos Helsingør Kommune er det afdelingen Visitation og Forebyggelse under Center for Sundhed og Omsorg, der står for godkendelsen af frit valgs-plejefirmaerne. Her her fortæller direktør og medlem af Helsingør Kommunes direktion, Stella Hansen, til Frederiksborg Amts Avis, at man er kommet med et skriftligt svar til FOA i forhold til spørgsmålet om de manglende ansatte, de ansattes uddannelser og bekymringen for, at selskabet vil benytte underleverandører.

Svaret på spørgsmålet er som følger:

- Jeg er af Visitation og Forebyggelse i Center for Sundhed og Omsorg blevet oplyst om, at Trofast Pleje starter med at timelønsansætte deres medarbejdere, da de har brug for at sikre sig et indtjeningsgrundlag før de fastansætter nogen. Kommunen har modtaget uddannelsespapirer på de medarbejdere, der er blevet oplyst om starter timelønsansættelse pr. den 1. september. Helsingør Kommune stiller de samme krav til alle leverandører, der leverer personlig pleje. Leverandøren kan anvende underleverandør, og det er leverandørens forpligtelse, at disse også overholder de krav, som er stillet til leverandøren. Det er således leverandørens forpligtigelse at sikre, at medarbejderne har de rette kompetencer til opgaverne, uanset om det er fastansatte, timelønnede eller vikarbureauer.

Det lykkedes torsdag ikke Frederiksborg Amts Avis at indhente en kommentar fra direktøren for Trofast Pleje.