En plan om en krydstogtkaj, som også vil kunne bruges til eksempelvis indskibning af træflis til det nye kraftvarmeværk på Rørtang er igen i spil. Den skal i så fald opføres her ud for færgernes opmarchareal. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Stor krydstogtkaj er igen på dagsordenen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor krydstogtkaj er igen på dagsordenen

Helsingør - 29. april 2018 kl. 04:03 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et flertal i bestyrelsen for Helsingør Havne, som er identisk med medlemmerne af Økonomiudvalget, har besluttet at afsætte 1.4 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for en krydstogtkaj i forlængelse af det eksisterende havneanlæg, oplyser Helsingør Kommune, som er havnens ejer, i en pressemeddelelse.

Et flertal i Helsingør Havnes bestyrelse har besluttet at afsætte midler til en VVM-redegørelse, der skal klarlægge mulighederne for at udvidede det eksisterende havneanlæg med en mole til krydstogtskibe. En mole skal i givet fald anlægges uden på opmarcharealet Scandlines-færgerne.

Der er afsat 1.4 mio. kr. til VVM-redegørelsen, der blandet skal se på et nyt kajanlægs indvirkning på det omgivende miljø (luft, vand, støj og lys) samt de trafikale konsekvenser. Samtidig ønsker en enig havnebestyrelse en grundig analyse af økonomien bag et nyt kajanlæg. Planerne om kajen er dog langt fra af ny dato, da selvsamme havnebestyrelse helt tilbage i 2010 også arbejdede med en lignende plan. På et senere tidspunkt er der også blevet udarbejdet en skitse til en kaj anlagt ud for havnens Søndre Mole.

Ansætter ekstra hjælp

Et flertal i havnebestyrelsen vedtog derudover at afsætte 0.5 mio. kr. til at ansætte en administrativ medarbejder, der skal understøtte arbejdet med både økonomisk analyse og VVM-redegørelsen herunder indrapportering til statslige myndigheder, EU-ansøgninger mv.

På dagsordenen var også at styrke markedsføringsindsatsen af Helsingør som destination for krydstogtfartøjer. Her valgte et flertal i havnebestyrelsen at afsætte 300.000 kroner til formålet.

Udover finansiering og driftsøkonomi, så er en anden udfordring i forhold til hensynet til Kronborg, som er Unesco-verdenskulturarv. I den forbindelse er der blandt andet fastsat regler om eksempelvis sigtelinjer og bufferzoner, som skal sikre udsigten til Kronborg Slot.