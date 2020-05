Stor kontant anerkendelse af nordisk litteraturfestival

NORD - Nordisk Litteraturfestival på Kulturværftet har modtaget 250.000 kroner af fonden Nordisk Kulturkontakt, hvilket er med til at sikre, at Helsingør Kommunes Biblioteker igen i år kan invitere borgere og besøgende på litteraturoplevelser af højeste kvalitet. Årets NORD finder i år sted 18. til 19. september 2020, og løber af stabelen for 5. gang.

- Støtten er en anerkendelse af festivalen, som vi er stolte af at få. Samtidig er det et økonomisk skulderklap, der er med til at sikre, at Nord-festivalen igen i år kan bidrage til at trække besøgende til Helsingør, og være med til at få skabt opmærksomhed om byen og vores mange spændende kulturtilbud, siger Bibliotekschef Søren Mørk Petersen, Helsingør Kommunes Biblioteker.