Se billedserie Forsyning Helsingørs nye driftscenter på Energivej har netop vundet en stor international arkitekturpris. Den rustrøde bygning er arbejdsplads for 150 medarbejdere. Foto: Presse Foto: Ronnie Rosenlund Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Stor international arkitekturpris til forsyningsselskabs nye driftscenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor international arkitekturpris til forsyningsselskabs nye driftscenter

Helsingør - 29. august 2019 kl. 20:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forsyning Helsingørs nye driftscenter på Energivej har allerede fået mange roser og kommentarer for sit markante ydre med rustrøde facader og tydelig geometrisk kubeform. Men sommeren over høstede bygningen endnu mere hæder, da tegnestuen bag - arkitekterne Christensen & Co - vandt den populære

internationale arkitekturpris Architizer A+ Award for byggeriet i kategorien offentlige bygninger.

Driftscenteret løb med både juryens pris og den særlige publikumspris. Det oplyser Forsyning Helsingør i en pressemeddelelse.

- Vi er selvfølgelig stolte over, at vores nye driftscenter kan vinde så stor en international arkitekturpris - og at både eksperterne i juryen og borgere over hele verden har stemt på vores bygning. Det er med til at sætte os og hele Helsingør på arkitekturens verdenskort, forklarer Per Tærsbøl, bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør.

Bæredygtig profil

Hos Forsyning Helsingør har plan- og projektchef Claus Bo Frederiksen fulgt byggeriet tæt under hele processen - fra de første skitsetegninger til afleveringsforretningen.

- Der har fra start været en tydelig visuel idé med projektet, der både spiller sammen med de andre geometriske former på vores værker her på Energivej - og som giver et råt og teknisk udtryk - der passer til hverdagen i forsyningsbranchen. Samtidig har vi ønsket at give byggeriet en klar bæredygtig profil. Både som lavenergibygning - men også brugt i arkitekturen eksempelvis i form af de vedligeholdelsesfrie rustrøde facadeplader, brugen af dagslys som delvis varmekilde og genbrug af bygninger fra det gamle biogasanlæg, fortæller han.

Arkitektoniske muligheder Det er ikke første gang, at Forsyning Helsingørs bygninger og anlæg bliver fremhævet som gode arkitektoniske eksempler. Helsingør Renseanlæg bliver ofte omtalt som Danmarks smukkeste, og værket modtog sidste år hædrende omtalte i en bog om vellykket dansk betonarkitektur. Når Forsyning Helsingør bygger nyt, tænker virksomheden da også meget over, hvordan nye anlæg fremtræder i sammenhæng med omgivelserne, og hvilke arktektoniske muligheder teknikken giver.

- I forhold til det nye driftscenter, har det allervigtigste for mig været, at det blev godt modtaget af medarbejderne, der for første gang blev samlet under ét tag. Og det er heldigvis tilfældet. Men vores byggerier og produktionsanlæg er synlige i bybilledet, og sammen med teknikken giver det nogle arkitektoniske muligheder, som er spændende at udnytte - uden at det behøver at fordyre projekterne. Men det skal være på teknikkens præmisser. Vi presser ikke teknikken ind i arkitekturen. I stedet bruger vi kunst og arkitektur til at ramme vores værker ind og åbne op for omverden, siger adm. direktør Jacob Brønnum og henviser til virksomhedens to aktuelle byggerier, fornyelsen af Helsingør Kraftvarmeværk og byggeriet af et nyt vandværk i Snekkersten som andre gode eksempler.