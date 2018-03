Helsingørs nye læreruddannelse er en del af regeringens udflytningsplan, der skal sikre ti nye uddannelsesstationer rundt om i landet. Læreruddannelsen i Helsingør får til huse på Kulturværftet. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov/Fotograf Lars Skov

Stor interesse for den nye læreruddannelse

Helsingør - 10. marts 2018

Onsdag aften var der åbent hus på den nye læreruddannelse i Helsingør, og et flot fremmøde glæder uddannelses-chef. Allerede til august skal den nye læreruddannelse i Helsingør byde de første studerende velkomne, og derfor var alle interesserede inviteret til et åbent-husarrangement på Kulturværftet onsdag aften. På trods af det vinterlige vejr tiltræk arrangementet 19 borgere, som var mødt op for at høre mere om uddannelsen og dens opbygning og for at få besvaret eventuelle spørgsmål. For Lis Madsen, der er uddannelseschef på Københavns Profesionshøjskole, som udbyder den nye uddannelse, var de mange fremmødte mere, end hun havde turdet håbe på.

- 19 fremmødte er rigtig godt taget i betragtning af, at vi først i januar vidste, at den nye uddannelse skulle oprettes. Vi er utrolig glade for interessen, siger hun.

Kulturelle rammer

Helsingørs nye studerende kommer til at have deres daglige gang på Kulturværftet, der med sin beliggenhed, undervisningslokaler, bibliotek, studiepladser og café skal danne ramme om et godt studiemiljø. Og netop studiemiljøet er en afgørende faktor for den nye uddannelse.

- Vi skal kunne tilbyde et godt studiemiljø, hvor de studerende kan have det godt og hyggeligt. Det er afgørende for kvaliteten af uddannelsen, fortæller Lis Madsen. Hun mener derfor også, at der er et minimum for, hvor mange studerende, der skal søge uddannelsen for, at det giver mening, at oprette den.

- Jeg kan ikke sige et bestemt antal, men der skal nogle elever til, for at man kan opbygge noget socialt på uddannelsen, siger hun og tilføjer, at der naturligvis også er et økonomisk aspekt i, hvornår det giver mening at oprette et hold.

Håber på 30 elever

Hun håber på at kunne byde 25-30 elever velkomne på den nye uddannelse til august, men er også klar, hvis flere skulle have interesse.

- Er der 60 der søger ind på uddannelsen, så opretter vi to hold. Det bliver ikke et problem, fortæller hun.

Københavns Professionshøjskole står klar med et underviserteam, der i dag har deres daglige gang på Campus Carlsberg, men som efter sommerferien også er klar til at undervise de studerende i Helsingør.

To år i Helsingør, to år på nettet

De fleste af arrangementets fremmødte var borgere fra Helsingør, der var nysgerrige på læreruddannelsen, men som af forskellige årsager ikke så det som en mulighed at studere i København. Med den nye uddannelsesstation bliver det muligt at læse de to første af uddannelsens fire år i Helsingør. Herefter kan den studerende vælge at læse resten af uddannelsen på et netbaseret uddannelsesforløb eller fortsætte på Campus Carlsberg i København.

