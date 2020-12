Stor interesse for Sjælland Rundt

- Selvom de første 470 pladser blev udsolgt på under fire dage, har I ikke mistet interessen for næste udgave af Sjælland Rundt. Vi er utrolig taknemmelige for jeres opbakning og vi håber ligesom jer, at der bliver åbnet op for mange flere sejlere, lyder det fra sejlads-ledelsen.