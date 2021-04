Se billedserie Portrættet af Frederik 2. er blandt de smukke billeder, som man vil kunne se på Kronborg. Fortolkning og foto: Jim Lyngvild Foto: Jim Lyngvild

Send til din ven. X Artiklen: Stor genåbning: Disse udstillinger kan du glæde dig til Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor genåbning: Disse udstillinger kan du glæde dig til

Byens museer står klar til at byde besøgende velkommen, når de onsdag åbner dørene op igen for første gang i knap fem måneder.

Helsingør - 17. april 2021 kl. 05:26 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Storslåede billeder af fortidens konger og dronninger, matroskraver, striber og sømandstrøjer, og ikke mindst skøre, men interessanter opfindelser.

Det lyder som en blandet landhandel, men ikke desto mindre er det tre ting, som besøgende i Helsingør vil kunne opleve på onsdag, når byens museer genåbner, efter at have været lukket ned siden sidste år. Det er på Kronborg Slot, at man vil kunne opleve portrætbilleder af fortidens konger og dronninger, hvor nogle af portrætterne er over tre meter høje. Det er designeren, Jim Lyngvild, der står bag billederne, men udstillingen suppleres også med Poul Grinder-Hansen, seniorforsker på Nationalmuseet, der »battler« mod Jim Lyngvild på historiske fakta og fortolkninger.

- Vi glæder os, for det er ikke bare vores udstilling, der åbner igen, men hele kulturlivet der genåbner. Jeg har netop fået lov at se udstillingen, og det er virkelig en stor oplevelse. Billederne er enormt flotte, og de kongelige er virkelig blevet afbilledet som rigtige mennesker på en måde, hvor man kan identificere sig med dem, fortæller slotschef på Kronborg Slot, Christian Struckmann Irgens, der tiltrådte i stillingen i mandags.

Personlig udstilling På Danmarks Tekniske Museum glæder man sig ligeledes til genåbningen på onsdag og også her, er der prominente navne bag udstillingen. Det er nemlig Anders og Peter Lund Madsen, der står bag. Udstillingen skulle egentlig have åbnet i januar, hvor man i DR programmet »Skattejagt på museet« kunne opleve brødrene gå på jagt i museets magasiner.

- Det har været meget mærkeligt at arbejde på et museum, der har været lukket i fem måneder. Vi er klar, og vi glæder os virkelig meget til at få lov at åbne dørene igen for vores gæster. Det er en lille, men personlig udstilling, for brødrene kom meget på museet med deres far, da de var mindre. Udstillingen er lavet med de genstande, som brødrene har fundet interessante fra museets magasiner, og er lidt anderledes, da video blandt andet er en del af udstillingen, siger direktør på Danmarks Tekniske Museum, Jens Refslund Christensen.

Sansebombardement Hos M/S Museet for Søfart er der ikke overaskende også glæde at spore. Her har man forberedt udstillingen »OCEANISTA - Havet & moden gennem 100 år«, hvor museet vil sætte fokus på den maritimt inspirerede mode, og der vil således være en række interessante beklædningsgenstande og modetendenser, som man vil kunne opleve.

- Vi glæder os, for det bliver en kæmpe festdag. Ikke fordi, at vi forventer, at vi bliver løbet over ende af besøgende, men fordi, at vi har en fantastisk udstilling, der venter. Alt vil skinne og brillere for publikum, og det kommer til at føles som at have hele familien hjemme til juleaften, hvor alt er tilrettelagt og forberedt. Oceanista udstillingen er et kæmpe sansebombardement, hvor lyd, lys, film og fantastiske outfits møder en. Det er en stærk sanselig og visuel oplevelse. Jeg tror, at folk trænger til det efter den her coronavinter, fortæller direktør for Museet for Søfart, Ulla Tofte.

Coronapas påkrævet Siden museerne sidst havde åbent, er det omdiskuterede coronapas kommet til. Alle museerne hæfter sig dog ved, at de besøgende har haft de sidste par uger til at vænne sig til det, da det har været påkrævet for at kunne komme til frisør, massør og lignende.

- Vi vil håndhæve det, og vi vil sørge for, at de besøgendes coronapas bliver grundigt kontrolleret. Vi kommer kun til at få mere erfaring med det, men jeg tror, at danskerne så småt har vænnet sig til det. Vi vil dog gøre vores for at informere om det, fortæller slotschef på Kronborg Slot, Christian Struckmann Irgens, der desuden fortæller, at der indføres timeslots på Kronborg Slot, så der ikke er mere end fem personer pr. indendørs lokale.