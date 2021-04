Der udloves nu en dusør på 10.000 kroner til den person, der kan få Benji hjem til sin familie. Foto: Privat

Stor dusør udloves for at skaffe Benji hjem

Der ledes fortsat efter hunden Benji, og nu udlover hundens ejer en dusør på 10.000 kroner til den person, der kan skaffe Benji hjem.

Helsingør - 29. april 2021

Det er nu fem dage siden, at Benji forsvandt i Egebæksvang Skov, hvor han løb væk i den sydlige ende af skoven tæt på Mørdrupvej. Her blev han sidst set løbende over den sumpede eng bag Egebæksvang Kirke. Den seneste tid har Benjis ejer, Birgitte Welling, søgt efter en sporhund, som vil kunne lede efter Benji men indtil videre uden held.

- Jeg har prøvet at få fat i en sporhund, og jeg fik svar fra en hundefører i Tyskland, men de mener, at sporet er koldt nu, da der er gået for lang tid. Nu afventer jeg svar fra en anden tysk hundefører, fortæller Birgitte Welling.

Stor dusør Det er lang tid siden, at Benji sidst er blevet set, og derfor er det svært at sige, hvor han løb videre hen i lørdags, hvor han sidst blev set. Det vil derfor være en stor hjælp i søgningen efter Benji, hvis beboere i området tjekker deres skure, baghaver og lignende steder, hvor han kan have gemt sig.

I forsøget på at finde Benji, der er en bosnisk gadehund, udloves der 10.000 kroner til den person, der kan få Benji hjem, uanset tilstand. Enten ved at finde ham, eller give et tip, der kan føre til, at han bliver fundet. Birgitte Welling kan kontaktes på 31 13 75 80.