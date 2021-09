DBU Sjælland meldte i begyndelsen af september ud til fodboldklubberne, at der som følge af flere tilmeldte hold mangler dommere til at dække alle kampene. Her ses Snekkersten IF's kunstgræsbane til indvielsen et par år tilbage. Foto: Kenn Thomsen

Stor dommermangel til fodbold: Flere kampe hænger i en tynd tråd

Med jævne mellem beretter DBU, Danmarks Boldspil-Union, om, at der mangler dommere til at dække breddefodbolden. Det er også tilfældet for dette efterår, og det mærkes i Helsingør. Særligt et sted gruer man for denne weekend, hvor fem kampe står til at blive aflyst.

Når snakken går på fodbold, ender det ofte med at handle om folk som stortalentet Mikkel Damsgaard, forsvarsklippen Simon Kjær eller måske Kasper Dolberg og hans mål og mimik. Eller mangel på samme for sidstnævnte.

Men for nogle vil snakken også gå på breddefodbold. Dem, der måske ikke bruger flere timer dagligt, men stadig elsker spillet og sammenholdet og derfor bruger mange timer i det lokale klubhus. Men det er bare lige præcis dér, en kedelig tendens har ramt: At der mangler dommere til at dømme kampene.

Mens det ikke er et problem med dommere i de allerøverste og højere rækker, er det i andre. Det være sig i ungdomsrækker for både drenge og piger og såkaldt »seriefodbold« - dér, hvor der kan være tale om otte, ni eller ti rækker under den højeste, Superligaen. Således gav DBU Sjælland i begyndelsen af september besked til klubberne om, at otte 11-mands rækker overgår til »døm selv«-kampe, som også er et resultat af, at der er flere tilmeldte hold.

Udfordrende Det har kunnet og kan stadig lade sig gøre at anmode om at få en dommer, hvis der ikke er blevet tildelt en. Men i Snekkersten IF fortæller kampleder Mogens Schuldt nu, at det begynder at se svært ud med afviklingen af alle kampene.

I weekenden var der for eksempel en U16-pigekamp og 11-mands drengekamp, hvor der manglede dommere, og af de mange kampe, der skal afvikles i den kommende weekend, står fem lige nu til at blive aflyst som følge af dommermangel - og fordi døm selv-alternativet kan være en vanskelig størrelse.

Specielt, hvis det eksempelvis er en serie 5-kamp, siger Mogens Schuldt. Her pukler midtbanespillerne nok ikke lige så meget som Pierre-Emile Højbjerg, men der kan stadig være intense situationer med oversatsede tacklinger. Derfor er det også svært at overbevise nogen fem minutter i kampstart om, at de skal lede kampen.

- Det er utrolig problematisk at skaffe dommere, som man lige skal trække op af hatten i sidste sekund, hvis der ikke er blevet påsat en dommer fra DBU. Problemet i serie 5 kan jo være, at der er heftig aktivitet på banen, men også på sidelinjen, siger Mogens Schuldt og fortsætter:

- Det kan godt blive et problem, her efter DBU meldte ud om døm selv-kampene. Det har vi også gjort, og ellers har vi i september været dækket nogenlunde ind. Men nu står vi så og mangler dommere til fem kampe i weekenden. Det kan selvfølgelig være, der dukker nogen op, og det vil jeg håbe, for ellers skal vi aflyse.

Udebane Hos Espergærde IF fortæller formand Tom Pedersen, at man udmærket kender til udfordringen generelt, men at det er ikke er noget, klubben som sådan har lidt under i dette efterår.

Blandt andet, fordi man har sit eget dommerkorps af folk, der er blevet uddannet i klubben. Og det minder også om det, man har gjort i Helsingør IF Fodbold, siger ungdomsformand Jan Erik Nybo Rasmussen.

Blandt andet gennem »Velfærdsalliancen« med Helsingør Kommune, DBU og DBU Sjælland blev der søsat initiativer, der skulle styrke foreningsfodbolden, herunder ved at uddanne dommere.

Dog medgiver han, at der har været enkelte gange, hvor man har stået uden dommer, og at det ikke er alle, der har mulighed for at uddanne fodbolddommere selv. Og med sit eget U14-hold har han også prøvet at stå i en frustrerende situation på udebane.

- Jeg kan godt se, der er et problem med dommermangel, og vi har prøvet at stå i Hillerød og vente på dommeren, hvor det viste sig, at han var stoppet for et år siden, men uden at det var blevet registreret i noget system.