Se billedserie Der er en ualmindelig flot udsigt fra hjørnetårnene på Kronborg Slot, hvor der kan ses til Sverige, ligesom der også kan spejdes ud over det smukke Helsingør. Det nordvestlige tårn, hvor billedet er taget fra, var ikke påvirket af branden på slottet i 1629, og er derfor fra 1585, da Frederik 2. ombyggede den middelalderlige borg til et storslået renæssanceslot. Foto: Christopher Valeur

Stor billedserie: Se Kronborgs skjulte skatte

Slotschef på Kronborg Slot viste de hemmelige rum og gamle detaljer frem, da Frederiksborg Amts Avis var inviteret til rundvisning i de lokaler på Kronborg, hvor man normalt ikke kommer.

Helsingør - 19. juni 2021 kl. 05:42 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Det kan være overvældende nok at være besøgende på Kronborg Slot, da der er så meget at se. Inden man overhovedet har trådt ind på slottet, har man kunnet se voldene, kanonerne og ikke mindst kunne nyde udsigten til Kronborg Slots historiske ærkefjende, Sverige. Når man endelig kommer indenfor, er slotskirken og dansesalen store trækplastre, ligesom der er adskillige andre interessante rum, blandt andet de lokaler der for tiden huser Jim Lyngvild og Poul Grinder-Hansens glimrende udstilling, Kongerækken på Kronborg. Men faktisk er der langt flere interessante værelser og detaljer, man som besøgende ikke lige har mulighed for at se.

Eksklusiv tur Frederiksborg Amts Avis har eksklusivt fået lov at komme på opdagelse i de flere hundrede år gamle værelser, hvor vi er blevet ledsaget af slotsvært på Kronborg Slot, Annalina Pfeil samt slotschef, Christian Struckmann Irgens. For sidstnævnte var turen rundt også en førstegangsoplevelse, for flere af lokalerne havde han aldrig selv stået i.

- Turen understregede, at man kan få en magisk oplevelse på Kronborg. Slottet er så meget mere, end hvad man kan se nu og på udstillinger. Det var helt eventyrligt, siger Christian Struckmann Irgens.

Forsøg med Tycho Brahe Turen varede knap tre timer, og selvom der blev oplevet rigtig meget, og at der blev fortalt mange gode og detaljerede historier fra Annalina Pfeil, havde slotschefen sine favoritsteder.

- På loftet, hvor kanonkuglen er gået igennem, kan man tydeligt se, hvordan svenskerne har haft belejret slottet. Det er så levende, som det overhovedet kan være. Derudover var det vildt spændende at stå i kongens tårnkammer og forestille sig, at det var hvor Frederik den 2. lavede videnskabelige forsøg med Tycho Brahe, fortæller Christian Struckmann Irgens.

Rum giver muligheder De mange fede rum og detaljer kan hurtigt få en til at tænke, at der er potentiale til at invitere almindelige besøgende ind på loftet, hvor kanonkuglen har ramt Kronborg, eller i kongens tårnkammer. Slotschefen afviser da heller ikke, at rummene på sigt kan bruges. Det kræver dog, at det bliver trygt og sikkert for besøgende.

- Det er vigtigt at sige, at det er noget, som man kan drømme om, og noget som jeg gerne vil, men det kræver et helt særligt sikkerhedshensyn, før det ville være publikumsvenligt og ikke mindst sikkerhedsforsvarligt at komme rundt. Men vi vil udforske muligheden for, at vi kan komme til flere steder på Kronborg, siger Christian Struckmann Irgens.

Christians store pjækkedag Selvom der altså er store dele af Kronborg Slot, man som besøgende ikke kan opleve, så er der de kommende måneder alligevel mange spændende ting, som er tilgængeligt for alle.

- Der er en fantastisk Jim Lyngvild udstilling, og i løbet af sommeren laver vi Christians store pjækkedag. Her skal man hjælpe Christian den 4. og hans søster med at holde sommerferie. Der står jo decideret i Christians stilehæfte, at han skulle huske at få fri, så han kunne komme rundt med sin far på voldene. Det skal man hjælpe ham med, og derfor skal man rundt og møde hans læremestre, der står i dragt med opgaver. Det kan være fægtemesteren eller kokken, der giver en opgave, eller Christians lærer, der stiller spørgsmål om biblen, siger Christian Struckmann Irgens.

Kronborg har åbent fra klokken 10-17 alle dage, og man kan frem til den 24. oktober opleve Jim Lyngvild og Poul Grinder-Hansens udstilling, Kongerækken på Kronborg Slot.