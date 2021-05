Coronaen gjorde, at litteraturfestivalen Nord-festival på Kulturværftet blev aflyst sidste år. Men nu er arrangørerne klar. Her ses forfatteren Helle Helle ved en tidligere festival. Foto: Kenn Thomsen

Stor NORDISK litteraturfestival bliver gennemført til september

Lørdag den 18. september fyrer NORD atter op under den levende litteratur, når festivalen slår dørene op for en intens dag med nogle af Nordens mest spændende forfattere netop nu.

- Det er virkelig glædeligt, at vi kan afholde en festival, der dyrker det sociale nærvær oven på et år med nedlukninger. Hele samfundet er selvfølgelig endnu præget af Covid19-situationen, og det tager vi også konsekvensen af. Derfor udspiller festivalen sig i år over en dag og indeholder et mere komprimeret program. NORD -21 bliver afholdt i en lidt mindre, men ikke mindre eksklusiv, udgave, siger festivalleder Gro Frank Rasmussen.