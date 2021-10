Støjende og rystende pæleramning på Triumph-grunden sættes nu på pause

- Det glæder os at kunne oplyse jer om, at vi til d.d. er færdige med 81,5 procent af pæleramningen. Vi holder nu en pause med pæleramningen, men forventer at genopstarte primo november, hvor de sidste pæle rammes ned, lyder det fra totalentreprenøren.

Siden begyndelsen af juli har flere naboer klaget over støjgener og rystelser i forbindelse med pæleramningen på grunden. Efter naboklagerne stillede kommunen i slutningen af juli krav om, at piloteringsperioden for byggeriet skulle holdes på syv uger i stedet for at strække sig over et halvt år, som der først blev varslet.