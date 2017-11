Støjende mand blev anholdt

I et tilfælde endte det med, at en 22-årig mand fra Helsingør, som tidligerehar opført sig støjende i nattelivet, blev taget med på politistationen.

Politiet blev kaldt til Axelhus Bodega lige efter midnat. Personalet havde svært ved at styre den unge mand. Politibetjentene havde heller ikke let ved at få styr på ham. Det resulterede i en anholdelse for at forstyrre ordensvedtægterne. Den unge man brugte ukvemsord overfor betjentene og blev derfor ligeledes sigtet for fornærmende tiltale mod tjenestemænd.