Romeo Castellucci er det hidtil største navn, der har langt vejen forbi Passage Festivalen, og ifølge teateleder Jens Frimann Hansen passer værket perfekt til festivalens ønske om at være lokal, men samtidig præsentere de største stjerner.

Stjerneinstruktør spreder stilhedens støv i værftshal

Helsingør bliver det eneste sted i Nordeuropa, hvor Romeo Castelluccis præsenterer sit nyeste værk: La vita nuova. Stilhedens støv og melankoli hænger over industrihallens mange tildækkede biler. En følelse af opbrud og begyndelse fornemmes i den støvede luft. En håndfuld mænd, et broderskab, er samlet for at indlede en ny og bedre måde at leve sammen på. Men bedre end hvad? Bedre end den verden, de nu har afskåret sig fra, fra deres fremmedgjorte roller, deres løn, politik og kunst. De tror ikke længere på disse sociale livsformer.

Broderskabet er midtpunktet i den italienske stjerneinstruktør Romeo Castelluccis nyeste værk: La vita nuova, der havde premiere i Bruxelles i december 2018, og som derudover alene bliver vist i store industrihaller i Paris, Wien og Helsingør.

Romeo Casteluccis visit i Værfthallerne er med til at inspirere og udvikle det havneområde, som politikerne længe har debatteret, hvordan skulle bruges, mener borgmester Benedikte Kiær.

- Det er selvfølgelig altid en stor glæde, når det lykkes at få nogle af de store kunstnere til at interessere sig for Helsingør. Og især når det ikke bare tegner til at blive et tilfældigt eller flygtigt gæstespil, men også kan indgå i en diskussion om, hvordan vi videre skal udvikle vores havneområde, udtaler borgmester Benedikte Kiær.

Besøget af den succesfulde internationale instruktør er også til stor glæde for teaterleder Jens Frimann Hansen, der fortæller:

- Det er for Passage Festivalen vores største satsning til dato. Gæstespillet passer perfekt ind i det dobbelte perspektiv vi hele tiden arbejder under. Vi vil meget gerne være både meget lokale og formidle de største kunstneres værker. Her går de to perspektiver ikke kun hånd i hånd, de beriger også hinanden, siger han.

En prisvindende herre

Romeo Castellucci arbejder med et mix af mange kunstarter, der både udfordrer tekstens og litteraturens førsteplads i scenekunsten og bekræfter den. Hans værker har en visuel og holistisk dramatik med et gennemført æstetisk sprog, der kan opleves på samme måde som musik, skulptur, maleri og arkitektur.

Ingen har præget de sidste 25 års europæiske teater som den italienske instruktør og grundlægger af Societas, Romeo Castellucci, og få instruktører har modtaget så mange priser og udmærkelser. Han er slået til ridder af Frankrig, og har fem gange modtaget Italiens fornemste teaterpris, Ubu-Prisen. Han har været associeret kunstnerisk leder af én af verdens største og vigtigste teaterfestivaler, Avignon festivalen, og leder af teatersektionen på den 37. udgave af Venedig Biennalen (2003), der også i 2013 hædrede Romeo Castellucci for sit livsværk med The Golden Lion for Lifetime Achievement.

I Paris dedikerede man i 2015 metropolens teaterfestival Festival d'automne til hans værker og hans forestillinger er tildelt en endeløs række af udmærkelser og priser fra festivals, teatre og akademier over hele verden.