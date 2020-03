Stjal sprut fra jagforening

Mellem tirsdag klokken 22.00 og onsdag klokken 06.00 har der været indbrud i Helsingør Strandjagtforenings lokaler på Kronborgvej. Her er der stjålet et tv, kontanter samt flere flasker spiritus. Tyven har knust en rude i hoveddøren for at komme ind