Stjal salt og peber-sæt og Lotto-kuponer

Mandag mellem klokken 14 og 16.45 blev der begået et indbrud i en parkeret Audi på Sandagerhusvej i Hornbæk, hvor højre bagdørs rude var blevet knust. Det lykkedes gerningsmanden at slippe væk et salt og peber-sæt af mærket Unoform, et par sorte jeans, en sweater og en et par Lotto-kuponer, oplyser Nordsjællands Politi.