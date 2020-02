Det var i Kvickly her i Prøvestenscentret, at en mand fra lokalområdet forsøgte at stjæle redbull og alkohol, men endte med at få sit hjem ransaget. Foto. Allan Nørregaard

Stjal redbull og alkohol: Endte med at få sit hus ransaget

Helsingør - 15. februar 2020 kl. 09:59 Af Simon Wincentz Heim Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag aften klokken 20.31 gik en 26-årig mand ind i Kvickly i Prøvestenscentret.

Her var han på udkig efter redbull og alkohol, men han havde ikke i sinde at betale for det.

Da han forsøgte at stjæle varene, blev han råbt an af butikkens personale - og forsøgte herefter at flygte, men de butiksansatte tilbageholdte ham. Derefter kvitterede manden, som er fra lokalområdet, med enten et voldsom skub eller et slag mod den ansatte. Han er blevet løsladt af politiet efter afhøring, og de skal nu gennemgå videoovervågning og politiets jurister skal på sagen for at klarlægge om sigtelsen skal lyde på butikstyveri eller røveri. Alt efter om det var et skub eller slag.

Senere besluttede politiet sig også for at ransage mandens bopæl. Her fandt de 10 gram hash, som den 26-årige erkendte var hans. Derfor sigtes han også for dette.

