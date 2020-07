Stjal gps og kørekort

En gps, et kørekort samt nogle kontanter er mellem klokken 21.00 torsdag aften og klokken 06.00 fredag morgen blevet stjålet fra en bil, der var parkeret på Olaf Rudes Vej i Helsingør. Tyven har knust en rude i bilen for at skaffe sig adgang, oplyser politiet.