Stjal energidrikke og truede ung mand

Da to unge mellemøstlige mænd torsdag aften forsøgte at smugle energidrikke ud af et supermarked i Espergærde Centeret, blev de råbt an af en 19-årig mand. De to butikstyve blev efterfølgende truende over for den 19-årige og lagde op til slagsmål, men flygtede med energidrikkene. Nordsjællands Politi oplyser, at begge butikstyve beskrives som 16-19 år, mellemøstlige af udseende, omkring 170 centimeter høje og spinkle af bygning. Den ene havde kort sort hår og var iført en sort t-shirt, mørkeblå bukser og sort vindjakke. Den anden var iført hvid hættetrøje, kasket, en sort bomberjakke og mørkeblå bukser.