Stjal dyr racercykel

Mellem den 1. december og i går, mandag, klokken 14.00 er der fra et kælderrum i Teglstrup Have stjålet en racercykel af mærket Specialized samt en golftaske med golfkøller af mærket Gallaway. Tyven har brudt beslagene til en hængelås op for at skaffe sig adgang til kælderrummet, oplyser Nordsjællands Politi.