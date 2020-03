Stiv mand stjal brænde i Super Brugsen

Klokken 08.38 onsdag blev det anmeldt, at en mand havde taget 14 poser brænde, der stod ude foran Super Brugsen i Hornbæk uden at betale for dem, hvorefter han var kørt fra stedet i bil.

Anmelderen havde noteret bilens registreringsnummer, hvorfor en patrulje kort efter kunne udfinde og sigte manden, en 48-årig mand fra Brøndby, for tyveriet. Da den 48-årige samtidig fremstod beruset, blev han sigtet for spirituskørsel og kørt med til udtagning af blodprøve, der skal fastslå den eventuelle promille.