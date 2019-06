Lørdag aften den 29. juli taler Stine Bosse ved Stafet for Livets Lysceremoni i Helsingør. Hun har selv en historie med kræft ? en sygdom, der trods sin gru ændrede hendes syn på livet og sig selv. Foto: Arkivfoto

Stine Bosse taler ved Stafet for Livets ceremoni

Helsingør - 23. juni 2019 kl. 07:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stafet for Livet, der i år afholdes for sjette gang i Helsingør, er Kræftens Bekæmpelses store landsdækkende oplysnings- og indsamlingsaktivitet. Stafetten, de ikke er noget egentlig motionsløb, men mere en hyggelig, social og aktiv måde at indsamle penge på, forventes i år at have 80.000 deltagere og frivillige i godt 75 danske byer. I Helsingør starter det 1-døgn lange program med lørdag 29. juni klokken 12.00 på festpladsen ved Højstrup Station at tiltrække 1.000 deltagere og gæster.

- Stafet For Livet er et døgn, hvor vi sætter fokus på kræftsagen, hvor vi kæmper sammen, skaber håb og mindes dem, vi har mistet. ,fortæller Michael Matzen, der står spidsen for Stafet for Livet i Helsingør.

Lysceremonien er en tilbagevendende begivenhed, hvor deltagerne og alle, der har lyst til at kigge forbi, samles i skumringen, tænder levende lys og sender en tanke til at dem, der slås med kræft, eller dem, man har mistet på grund af kræft. Til traditionen hører også en taler, og i år kan man altså se frem til at møde Stine Bosse.

Midt i frygten var et lys

Stine Bosse, der bor i Helsingør, og kendt som en skarp og dygtig, kvindelig topleder og en efterspurgt foredragsholder, fortæller, at hun ikke tidligere har engageret sig direkte i kræftsagen, men at hun føler tiden er moden. Ikke mindst, fordi hun har selv haft kræft helt tæt inde på livet.

- Da jeg blev spurgt, om jeg ville være med, kom jeg naturligvis til at tænke på den modermærkekræft, jeg selv blev ramt af for 12 år siden. Jeg slap nådigt og blev helbredt, men jeg oplevede på egen krop, hvor voldsomt det er at blive ramt af denne sygdom. Det er noget, man aldrig kommer helt af med, hvis man har været der. Jeg mindes nogle forfærdelige timer, dage og uger og de personlige omkostninger, der fulgte med for mig selv og mine pårørende, siger hun.

Stine Bosse fortæller, hvordan sygdommen - på lige fod med mange andre kræftpatienter - fik hende til at tage sit liv op til revision.

- Når man bliver ramt på den måde, er det naturligvis først og fremmes skræmmende og noget, man for alt i verden helst vil være fri for. Men jeg oplevede også, at jeg blev klogere og begyndte at se på mit liv med andre øjne. Midt i smerten og frygten var der også et lys, og jeg blev lidt klogere. Det er bla. det, jeg gerne vil sætte ord på til Lysceremonien, fortæller hun.

Fighterne er stafettens æresgæster

Stafet For Livet er hverken et løb eller en konkurrence. Deltagerne på de deltagende hold bestemmer selv, om de vil gå eller løbe. Det gælder ikke om at komme først, men om at gøre en aktiv og fælles indsats i kampen mod kræft. Stafettens æresgæster er Fighterne. Fighterne er tidligere eller nuværende kræftpatienter, der til lejligheden stiller op i gule trøjer.

Alle deltagere og alle andre, der har lyst til at kigge forbi, samles til lysceremonien lørdag aften og giver sig tid til eftertanke og fordybelse. Lyset symboliserer håbet om, at kræft en dag kan bekæmpes, og at de, der mistede livet på grund af denne sygdom, ikke er glemt.

Der er gratis adgang for alle på festpladsen.

Man kan læse om mere stafetten her og tilmelde sig på: https://www.stafetforlivet.dk/stafet/helsingoer