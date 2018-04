Hvor global er din morgenmad eller varerne i din indkøbskurv ? I M/S Museet for Søfarts nye udstilling ?THE MAGIC BOX ? shipping, shopping og den globale forbruger? som åbner på torsdag, stilles der skarpt på forbrugersamfundet og søfartens betydning for dig og mig. Foto: Presse

Stiller skarpt på den moderne søfart

Helsingør - 24. april 2018

Shipping, shopping og den globale forbruger på M/S Museet for Søfart. Hvor global eller lokal er du? Det er noget af det, man kan teste, når M/S Museet for Søfart åbner udstillingen 'THE MAGIC BOX - shipping, shopping og den globale forbruger.' På den 600 kvadratmeter store udstilling kan man blive klogere på sin egen rolle som forbruger gennem interaktive spil, installationer og genstande. Udstillingen åbner torsdag den 26. april og er støttet af Den Danske Maritime Fond og D/S NORDEN // D/S Orients Fond.

Direktør for M/S Museet for Søfart, Ulla Tofte, siger:

- Med udstillingen ønsker vi at stille skarpt på den moderne søfart, vores egen rolle i forbrugersamfundet, og alt hvad der følger med - fra klimapåvirkning og globalisering til den måde vi betragter os selv og hinanden på. Vores identitet er i høj grad forbundet med vores forbrug, og det er noget af det, vi gerne vil have folk til at reflektere over med denne udstilling.

Indkøbskurven sladrer

Til udstillingen, der er designet i samarbejde med White Noise Agency og Kiss the Frog, er der bl.a. udviklet interaktive spil, der viser søfartens betydning for vores dagligdag.

Her kan man bl.a. følge bananens, chokoladens og lammekotelettens lange vej til spisebordet, og teste hvor global man selv er i sine indkøbsvaner. Man kan få et indblik i de mennesker, der får vores dagligvarer, tøj og elektroniske gadgets til at lande i butikkerne, og man kan lære om forskellige transportformers påvirkning af miljøet.

Havnelivet, som det udspiller sig døgnet rundt, kan man følge via en visualisering af verdens største containerterminal i Shanghai, der med en projektion følger havnelivet fra dag til nat.

Kig ind i fremtiden

Der er også mulighed for at få et kig ind i fremtidens løsninger på skibsfartens klimapåvirkning. Modeller illustrerer den nyeste skibsteknologi og kommende skibe - bl.a. de batteridrevne.

I udstillingen kan man også opleve en række kunstprojekter, der sætter fokus på forbrugersamfundet. Bl.a. nye billeder fra Peter Menzels 'Hungry Planet' fotoprojekt, der dokumenterer familier fra hele verden i selskab med det, de spiser på en uge.

Og man kan følge bananens rejse i det islandske kunstprojekt CARGO af Björn Steinar Blumenstein & Johanna Seelemann. Her er bananen udstyret med pas, og man følger dens vej til supermarkedet - eller måske til frasortering.

Udstillingen åbnes onsdag klokken 17 af Kronprins Frederik.