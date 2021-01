Thomas Horn har holdt en pause fra politik, men melder sig nu klar til byrådsvalget. At der er tale om en kandidat med et betydeligt netværk i Socialdemokratiet, fremgår af hans Facebook-profil, hvor blandt andre ministrene Kaare Dybvad Bek og Magnus Heunicke glæder sig over, at han igen går ind i politik. Foto: Presse

Stemmesluger klar til at gå efter byrådsplads

Helsingør - 06. januar 2021 kl. 11:08 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Tidligere folketingskandidat og byrådsmedlem Thomas Horn har den 1. januar 2021 meddelt socialdemokratiets kredsformand Tage Arentoft, at han ønsker at stille op for socialdemokraterne til kommunalvalget 16. november 2021. Seneste frist for at melde sig som kandidat er 10. januar. Herefter er der urafstemning for at finde placeringen på den socialdemokratiske liste, som er sideordnet. Sidste gang Thomas Horn stillede op stod han på 2. pladsen.

- Jeg har i den grad savnet politik og det at være en del af kommunens udvikling, siger Thomas Horn i en pressemeddelelse.

-At få lov til være en del af holdet bag Claus Christoffersen vil være utroligt spændende. Claus er tydelig, ambitiøs og vidende. Jeg føler at jeg vil kunne komplementere og supplere Claus og resten af byrådsgruppen og at vi sammen faktisk har en rigtig god chance for at genvinde borgmesterposten, siger Horn, der dermed understreger, at han på ingen måde forsøger at udfordre Christoffersens borgmesterkandidatur.

Socialdemokraterne vedtog i slutningen af november deres valgprogram. Et valgprogram Thomas Horn er enorm glad for. Her er der blandt andet fokus på den grønne omstilling, på det gode ældreliv og ikke mindst at få sat børnene i centrum. Alle områder som også vil blive en del af Horns kommende valgkamp.

Men Thomas Horn har også en anden dagsorden. Samle frem for at splitte.

- Der er så mange der prøver at blive valgt på at tale splittelse og dyrke forskelligheder. Jeg vil gerne vælges på at samle og tale vores forskelligheder ned. Mindre fokus på konflikter og mere fokus på løsninger, siger han.

Stemmesluger Thomas Horn er 48 år. Han har været medlem af socialdemokraterne siden 1990. Thomas Horn blev valgt til Helsingør byråd ved valget i 2013 med 646 stemmer. Tidligere har Thomas Horn været partiets folketingskandidat ved folketingsvalgene i 2007 og 2011 (med 4296 personlige stemmer).

Thomas Horn har siden 2012 været skoleleder. Først ved Grøndalsvængets Skole i København Nordvest kvarter og siden 2018 ved Hellebækskolen i Ålsgårde.

Privat er Horn gift med Ulrika og sammen har de børnene Alma på 10 år og Linn på 22 år. Familien bor i Jyllandskvarteret i Helsingør.

