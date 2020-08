Stearinlys sætte skur i flammer

Tirsdag eftermiddag klokken 14.18 gik der ild i et træskur på Spurvevej i Helsingør.

Branden er formentlig opstået via et tændt stearinlys, som stod på et havebord ved siden af skuret. Ingen personer kom til skade ved branden, oplyser Nordsjællands Politi.