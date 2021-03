Mette Frederiksen på besøg i Søstræde. Foto: Allan Nørregaard

Statsministeren i Helsingør: Disse butikker lagde hun vejen forbi

Mandag formiddag var statsminister Mette Frederiksen forbi Helsingør til et kig i et par butikkerne.

Helsingør - 01. marts 2021 kl. 12:32 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Smilene var store, da butikkerne i bymidten endelig kunne slå dørene op igen mandag formiddag, efter den mere end to måneder lange corona-nedlukning, der siden jul har lagt Helsingørs gader ødede hen.

Oplevelsen blev da heller ikke mindre af, at selveste statsministeren Mette Frederiksen (S), også havde valgt at lægge vejen forbi byen.

Her besøgte hun tre butikker til en samtale om den hårde tid, de har kæmpet sig igennem, og om fremtiden, der forhåbentlig kun bliver lysere fra nu af.

- Jeg vil gerne ud og tale med nogle af de berørte mennesker, og her i Helsingør har man en så hyggelig og helt unik bymidte med mange små forretninger, så det er derfor, jeg er her, fortalte hun.

Den første butik der fik besøg var møbelforretningen Witzke Design i Hovedvagtsstræde. Her mødtes statsministeren med indehaver Jonathan Kakooza Witzke, der kunne fortælle, hvordan nedlukningen havde været hård både for butikken, men også for indehaverens privatliv.

- Det er enormt hårdt at leve i uvisheden. Alt afhænger af den indkomst, vi har her i butikken. Jeg har en familie, som jeg skal forsøge, og så er det hårdt ikke at have struktur i hverdagen, forklarede Jonathan Kakooza Witzke til statsministeren, der nikkede forstående.

Svær logik For Jonathan Kakooza Witzke var det en stor oplevelse, at Mette Frederiksen lagde vejen forbi hans butik. Ikke fordi hun er så anderledes end så mange andre mennesker, men mere fordi det var hende, der tilbage ved juletid beordrede nedlukningen.

- Jeg er beæret over, at den første butik hun besøger efter nedlukningen er min. Der er noget særligt ved, at møde hende, der har holdt os lukket så længe. Ikke fordi hun som menneske er anderledes end andre, men nok mere på grund af hendes position, fortæller han.

"Du klarer det godt Mette," lød det fra en forbipasserende på Stengade.

Selv har han haft svært ved at forstå logikken bag at holde de små butikker lukket i så lang en periode, mens store supermarkedskæder har holdt åbent for flere hundrede mennesker.

- Det giver absolut ingen mening. I en butik som den her kan vi holde styr på kunderne. Vi kan nemt registrere, hvor mange vi er i butikken, vi kan leve op til afstandskrav og indføre ensretninger. Alligevel skulle vi holde lukket, mens du kunne shoppe i de store supermarkeder og gå ind og ud mellem andre mennesker præcis, som du ville.

Forsvarer nedlukning Flere gange på dagens tur rundt i Helsingør forsvarede Mette Frederiksen da netop også den beslutning, som Jonathan bestemt ikke er alene om at stille spørgsmålstegn ved.

Hun forklarede blandt andet, at butikkerne måtte holde lukket så længe, fordi en øget trafik ude i samfundet vil skabe større smitte. Det samme argument brugte hun, da hun blev spurgt ind til de liberale erhverv.

- Der skal ikke være nogen tvivl om, at så snart det er forsvarligt, lukker vi mere op, sagde hun.

Efter sit besøg i møbelforretningen gik turen til tøjbutikken Lulu's Love, der vægter bæredygtig hed højt.

- Det er da en lækker forretning, du har her, lød de rosende ord fra dagens gæst, der med det samme spottede, at gulvene så nymalede ud.

- De har lige fået en opfriskning her under nedlukningen, svarede indehave Camilla Lysgaard og kvitterede med et stort smil.

Udover at vise butikken frem, fortalte Camilla Lysgaard, hvor ansvarlige hun oplevede sine kunder være.

- Det er så indkoropereret i os nu. Mine kunder er gode til at stikke hovedet ind og kigge om der er for mange i butikken. De spritter af og holder afstand. Derfor tror jeg på en god genåbning, sagde hun.

Et hårdt år Sidst på ruten gik vejen forbi smykkebutikken Camilla Urban, der har ligget i Stengade i mange år. Her stod indehaveren, som deler navn med butikken og tog imod.

- Velkommen til, sagde Camilla Urban med et smil, mens statsministeren tog et kig på de fine håndlavede smykker i vinduet.

Ligesom for de andre butikker har hun også oplevet nedlukningen som hård. Ikke kun butikken har lidt under den, det har humøret i den grad også.

- Det har været en tid med rigtig mange humørsvingninger. Det er ikke let at drive forretning under en nedlukning. Derudover er jeg ikke god til at fritid og arbejdstid flyder sammen - og det gør den bare, når ikke man går på arbejde som sædvanligt, fortæller Camilla Urban, der sluttede besøget af med at overrække en lille personlig gave til statsministeren.

