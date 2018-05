Borgmester Bendikte Kiær og formand for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen deltog sidstei sommeren i en fælles workshop om det nye sundhedshus på Kulturværftet. Foto: Dorte Møller Rasmussen

Staten giver 13,5 millioner kroner til nyt sundhedshus

Helsingør - 09. maj 2018 kl. 15:11

Pengene kommer oveni de 250 millioner, der i forvejen er afsat til et nyt sundhedshus. Helsingør Kommune er blandt de 26 kommuner, der har fået del i en regeringspulje på i alt 200 millioner kroner, der skal styrke det nære Sundhedsvæsen

Pengene i form af 13,5 millioner kroner skal gå til at løfte kvaliteten af den del af sundhedshuset, der skal rumme de private aktører så som fysioterapeuter, diætister og speciallæger. Forventningen er derfor, at der bliver mulighed for et endnu tættere samarbejde mellem de kommunale tilbud og de private aktører, hvilket er en af målsætningerne med det nye sundhedshus.

Byrådet i Helsingør Kommune har allerede afsat 250 millioner kroner til byggeriet af de nye sundhedshus, og de ekstra penge fra Sundheds- og Ældreministeriet glæder borgmester Bendikte Kiær(K).

- Med de ekstra penge får vi nu mulighed for at hæve kvaliteten endnu et nøk og sikre bedre sammenhæng mellem de forskellige tilbud i sundhedshuset. Derfor kan borgerne i Helsingør Kommune se frem til et sundhedshus i den absolutte elite, siger borgmester Bendikte Kiær i en pressemeddelelse.

Byggeriet på en grund bag kommunens jobcenter og administration i Prøvestenscentret får et samlet areal på cirka 13.000 kvadratmeter.

Mange funktioner

Helsingør Kommune står for opførelsen af sundhedshuset, men det kommer til at blive indrettet og drevet i samarbejde med Region Hovedstaden. Hertil kommer, at private parter på markedsvilkår får tilbud om også at være en del at det nye sundhedshus.

Sundhedshuset kommer til at bestå af de regionale funktioner, der i dag udføres i det regionale sundhedshus i Murergade samt en række kommunale funktioner. Eksempelvis Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter, døgnforløbspladser, Ambulant vedligeholdende træning og genoptræning, Forebyggelse og Visitation, Hjemmeplejens administration og akutteam.