De to 14-årige delte en flaske vodka i stedet for at gå i skole.

Stangstive skoledrenge kastede med sten

De skulle jo egentlig have været i skole, men i stedet delte to 14-årige drenge en flaske vodka midt om formiddagen, hvorefter de i deres stærkt berusede tilstand satte sig ned på Kofod Anchersvej i Espergærde for at fordrive tiden.