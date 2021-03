Stak af fra taxa-regningen

Helsingør: En 37-årig mand kørte fredag aften taxa for 400 kroner uden at betale. Da turen var slut, gik han fra stedet. Politiet rykkede ud klokken 19.21 og sigtede manden for at gå fra regningen. Manden er kendt af politiet og fra Helsingør. Det oplyser Nordsjællands Politi.