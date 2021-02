Lysposeceremonien plejer at være et fast indslag i Stafet for Livet.

Send til din ven. X Artiklen: Stafet for livet efterlyser friske idéer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stafet for livet efterlyser friske idéer

Stafetten skal afvikles den 12. juni. Styregruppen inviterer til dialogmøde.

Helsingør - 04. februar 2021 kl. 10:00 Kontakt redaktionen

Selvom corona-pandemien stadig har tag i os, er der optimisme i styregruppen bag Stafet for Livet i Helsingør. Målet er at afholde stafetten den 12. juni i en ny form, der tager højde for, at vi skal holde afstand og passe godt på hinanden. Stafet for Livet, der samler penge ind til kampen mod kræft, er for vigtig til at vi kan springe 2021 over, mener stafettens nye Helsingør-formand Lene Lissau.

Virtuelt møde Mandag den 8. februar inviterer styregruppen bag Stafet for Livet i Helsingør alle tidligere deltagere og andre interesserede til at deltage i et virtuelt dialogmøde for at finde veje til at nyudvikle begivenheden. Efter at stafetten måtte aflyses sidste sommer, er styregruppen stærkt opsat på at gennemføre den i år.

- Men det kræver, at vi er opfindsomme og finder en ny måde at afvikle den på, fortæller Lene Lissau der er kendt af mange i Helsingør for sit politiske arbejde og sit job som direktør for Fonden Kadetten, der driver café, bageri m.m. på Kronborg. Lene er i øvrigt selv tidligere kræftpatient.

Sådan kommer du med på mødet - Udover de tanker vi har gjort os i styregruppen, har vi brug for input fra deltagere og interessenter, og det er grunden til, at vi indkalder til virtuelt dialogmøde på mandag klokken 19. På mødet vil styregruppen præsentere sine idéer til, hvordan stafetten kan afholdes, men vi er meget opsatte på at høre andre idéer og input til, hvordan vi kan sætte fokus på sagen og få samlet penge ind. Alt er åbent, og det meste er muligt", siger Lene Lissau. Man kan tilmelde sig på helsingoer@stafet.cancer.dk. Derefter vil man modtage et link til onlinemødet. Man behøver ikke at installere noget program på sin computer for at deltage.