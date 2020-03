Corona udsætter nu Stafet for Livet til den 29.-30. august. Foto: Presse

Stafet for Livet er udsat til august

Helsingør - 26. marts 2020

Corona-pandemien har nu også fået konsekvenser for Stafet for Livet i Helsingør. Begivenheden, der skulle have fundet sted den 6.-7. juni er flyttet til den 29.-30 august. Styregruppen bag håber og tror på, at alle implicerede fortsat ville støtte stafetten.

- Vi er naturligvis utroligt skuffede over at måtte udsætte Stafetten, men er på den anden side ikke i tvivl om, at det er en rigtig beslutning, som landet ligger, fortæller Morten Henriksen, der er formand for styregruppen bag stafetten i Helsingør.

Særligt ansvar

Morten understreger at Stafet for Livet naturligvis har et særligt ansvar, fordi der er mange kræftpatienter og pårørende blandt deltagerne. Det er en gruppe, der er særligt udsat i disse tider.

- Vi håber naturligvis, at alle de enkeltpersoner, hold og sponsorer, der har meldt sig til Stafetten, fortsat vil støtte os og stille op i slutningen af august og at sundhedsmyndighederne vil give os grønt lys til den tid. Vi samler penge ind til kræftforskning, forebyggelse og patientstøtte, og det må naturligvis ikke gå i stå" siger Morten Henriksen.

Syvende gang

Stafet for Livet, der i år bliver afholdt for syvende år i træk i Helsingør, finder sted på de grønne arealer ved Løvdalsvej 9 tæt op ad Pindemosen og Teglstrup Hegn.

Stafet for Livet er Kræftens Bekæmpelses årligt tilbagevendende indsamlingsaktivitet med stafetter i over 75 danske byer, hvoraf mange afvikles i maj og juni. Stafetten er i Helsingør er derfor langt fra den eneste, som bliver udsat.

I 2019 indsamlede stafetterne rundt om i landet 30 millioner kroner.