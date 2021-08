Se billedserie Vokalensemblet Musica Ficta og Bo Holten har den 23.januar sammensat et spændende program. Foto: Presse

Stærke navne til 10 koncerter

Espergærde Musikforening tilbyder et sprudlende program.

Helsingør - 31. august 2021

Sidste sæson var præget af mange aflyste koncerter i Espergærde Musikforening, men det er foreningens forventning, at det i år vil lykkes at gennemføre en normal sæson med 10 koncerter. Halvdelen er nye, mens den anden halvdel udgøres af de aflyste koncerter fra sidste sæson.

Dobbelt jubilæum Sæsonen åbner med en dobbelt jubilæumskoncert, dels Musikforeningens lidt forsinkede 40 års jubilæum, dels 30 års jubilæet for Michala Petri og Lars Hannibals første optræden sammen. Det fejrer de den 19.september med en rejse i den populære klassiske musiks forunderlige verden. Koncerten den 10. oktober, hvor Kammerkoret Carmina og Unge Akademikeres Kor kommer med en spændende udgave af Brahms' Ein Deutsches Requiem for kor og orgel, sker i et særligt samarbejde med Mørdrup Kirke.

Concerto Copenhagen Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester har violinisten Teresa La Cour som solist i Brahms' violinkoncert den 31.oktober i et program med også Beethoven og Shostakovich. Den 14.november kan vi glæde os til at høre Concerto Copenhageni et skønt barokprogram med bl.a. både Corelli, Bach og Vivaldi, og den 5.december skal vi have et spændende genhør med Mads Tolling og de dygtige musikere i hans kvartet, som spiller jazzklassikere.

Vokalensemblet Musica Ficta og Bo Holten har den 23.januar sammensat et program med spændende madrigaler fra nyere tid (foruden en ældre), for dem et jubilæumsprogram. Det Danske Ungdomsensemble med Morten Ryelund har et værk af den lettiske Peteris Vasks på programmet og desuden Schönbergs smukke 'Verklärte Nacht'. Og så foretager den 6.marts vi en musikalsk rejse til 1600-tallets Spanien med Via Artis Konsort, der med dansesange viser en spændende side af barokmusikken.

Klarinetkvintetter De to bedste klarinetkvintetter i det klassiske repertoire er skrevet af Mozart og Brahms, og dem får vi den 20.marts spillet af Morgan Kvintetten, der bl.a. tæller søstrene Julie og Emilie Eskær. Sæsonens sidste koncert bliver den 10.april med Gitta-Maria Sjöberg, hendes mand Matti Borg og deres søn Markus Emil Borg, der har sammensat et program med bidrag fra opera, musical og den danske og svenske sangskat.

Alle koncerterne afholdes søndage kl.16 i Mørdrup Kirke. Den velkendte gule folder med det udførlige program er på vej til Musikforeningens medlemmer og kan også hentes på kommunens biblioteker. På foreningens hjemmeside espergaerde-musikforening.dk kan man se, hvordan man bliver medlem eller køber billet til de enkelte koncerter. Foreningen meddeler, at en sæson stadig koster 500 kr., og en enkelt billet 150 kr.