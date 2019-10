Stærke farver i Kvickly

Kvickly er således glade for at kunne byde velkommen til Mogens Birch Christensen, der vil udstille et udsnit af sin alsidige produktion af malerier malet i akryl, spraymaling og collage.

Kunsten har været en central del af Mogens Birch Christensens liv siden han begyndte at male som 15-årig. Han er født i Frederikshavn og har dybe rødder på Læsø blandt fiskere og landmænd. Han forlod fødeegnen da han blev 18 for at studere på Københavns Universitet og selvom han derefter blev gift og fik børn og job og derfor måtte lægge pensler og farver til side, holdt lysten og trangen til at udtrykke sig med farver og former ved. Men det var først da han som 61 årig flyttede i et hus og fik bygget et værksted i baghaven, at malergerningen for alvor tog fart.