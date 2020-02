Det er Helsingør Kommune, som ejer det nye stadion på Gl. Hellebækvej, men FC Helsingør har i den nye lejekontrakt fået mulighed for at sælge stadionnavnet til sponsorer. Det er et af punkterne i klagen mod Helsingør Kommune. Foto: Allan Nørregaard

Stadion-kontrakt skal undersøges af tilsynet

Selv om det fra starten var besluttet, at det amerikansk kontrollerede FC Helsingør A/S skulle betale for brugen af det nye 1. divisionsstadion på GL. Hellebækvej, så var det først lidt under et halvt år efter den officielle åbning, at Byrådet kunne skrive under på en lejekontrakt med FC Helsingør. En lejekontrakt, som blev godkendt af et flertal på forrige byrådsmøde, men hvor flere af partierne bag stadionbyggeriet endte med at stemme imod på grund af, at de fandt lejeaftalen for favorabel overfor fodboldklubben.

Tre borgere har klaget til Ankestyrelsen over kommunens kontrakt med FC Helsingør om brugen af det nye 1. divisionsstadion. Påstanden er, at der er tale om skjult økonomisk støtte til et privat firma.

