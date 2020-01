Det kommende jubilæumsår byder på masser af oplevelser på Kulturværftet. Foto: Thomas Gundel

Sprudlende markering af 10 år med Kulturværftet

Helsingør - 02. januar 2020

Koncerter, comedy, quiz-aftener, film, foredrag og fællesspisning - Kulturværftet tilbyder det hele. Det nye år, som vi netop har taget hul på, bliver noget ganske særligt på Kulturværftet, som kan fejre 10 års fødselsdag den 10.-10.

Men allerede fra årets start man glæde sig til en række events, der markerer det runde hjørne.

Året skydes i gang med konkurrencen Skab jer sammen i januar, lanterner på havnefronten i februar og alsang i maj. Hele Helsingør er naturligvis inviteret til fødselsdagsfest den 10. oktober.

Vinteren og foråret på Kulturværftet bugner af kulturelle oplevelser for enhver smag og enhver alder. Fra koncerter, comedy og quiz-aftener til film, foredrag og fællesspisning.

Små sensationer og store storytellere

Koncertprogrammet byder i årets første måneder på besøg af flere af de store danske musikalske fortællere; fra L.O.C. til Lars Lilholt, fra Medina til Mads Langer, fra Poul Krebs til Hausgaard og Lilholt. Fra Sanne til Lis. De intime tirsdagskoncerter fortsætter og giver publikum mulighed for at høre nogle af morgendagens stjerner, og Kulturværftet ruller det helt tunge gear ud, når internationale sværvægtere som Dream Theater rykker ind i Hal 14, og pionererne inden for den progressive rock, Yes, lægger vejen forbi Kulturværftet på deres 2020-tour.

Filmnostalgi, familiequiz og fællesspisning

Vinterferien byder på et tæt pakket program for store og små. Hr. Skæg er tilbage og inviterer indenfor og vækker nysgerrigheden for sprog. Og Toldkammeret danner rammen for rå-vinter-hygge med både sjov familiequiz, klippe-klistre-dage, brætspil, bordtennis og bob. Endelig kan man glæde sig til et gensyn med filmklassikeren Bjergkøbing Grand Prix på Kulturværftets Store Scene.

Tætpakket film-forår - Og netop filmene har en særlig plads i den kommende sæson. Kulturværftets film-forum Film & Folk byder inden for til udvalgte film og en snak med folkene bag. Her kan man bl.a. glæde sig til fejringen af Bowies fødselsdag den 8. januar, når vi ser Merry Christmas, Mr. Lawrence og til den nye og meget omtalte dokumentarfilm Fat Front om fire skandinaviske kvinder, der har fået nok af selvhad og alle nægter at skamme sig over at være tykke og i stedet er blevet kropsaktivister. Derudover vises bl.a. Ingmar Bergmans mesterlige film Nadvergæsterne som en del af festivalen Saltet og Lyset, Synden og Dommen, et samarbejde mellem sognepræsterne Kirsten Grønbech og Kirsten Winther.

Dansk-svensk koncertsamarbejde

I samarbejde med Kulturværftets svenske samarbejdspartner, spillestedet The Tivoli i Helsingborg, forsættes rækken af koncerter med danske kunstnere i Sverige og svenske koncertnavne på Kulturværftet. Her kan man bl.a. glæde sig til Bo Kaspers Orkester, Sanne Salomonsen, Entombed, Darkan, Beast og Atomic Swing.

I foråret fortsættes de populære nye formater, hvor publikum bl.a. inviteres til kombineret meditation og koncert og til at opleve musikken stående, siddende og liggende. Man kan se frem til hele fem arrangementer inden for disse sanselige koncept-formater med bl.a. Lobomyr Melnyk, Lil Lacy, Tomoko Sauvage og Jakob Lund. I Toldkammeret fortsætter Anne Viese de populære klangbad-arrangementer.

- Vi har tilrettelagt programmet med blik for både det nære, lokale unikke og det store perspektiv. Programmet er udviklet i tætte samarbejder, og derfor er det også et program, som er designet til lige præcist Kulturværftet og Toldkammerets gæster. Programmet skyder jo også Kulturværftets jubilæumsår i gang, så der er også en del nye oplevelser som de smukke lanterner i Kulturhavnen og projektet Skab Jer Sammen, man kan glæde sig til. Vi håber rigtig mange har lyst til at tage for sig af oplevelserne, lyder det fra Søs Krogh Vikkelsøe, redaktionschef, Kulturværftet.