Styrelsen for Patientsikkerhed mener ikke, at mængden af stoffet DMS udgør en sundhedsrisiko. Foto: Jens Wollesen

Sprøjtemidler fundet på mindre vandværk

Indholdet af pesticidnedbrydningsmidlet N,N-dimethylsulfamid er for højt i forhold til lovens grænseværdier i vandet fra det selvstændige Dale Korsvej Vandværk ved Tikøb, hvor vandet kommer fra en enkelt boring, og som forsyner 290 boliger med vand, hvoraf størstedelen har status af fritidshuse. Derudover har værket en nødforbindelse til Forsyning Helsingørs ledningsnet, fremgår af en dispensation, som Helsingør Kommunes Center for By, Land og Vand har udstedt til det andelsejede vandværk for en treårig periode.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her