Spritbilist flygtede fra uheld

En 21-årig mand fra Snekkersten flygtede klokken 03.02 natten til torsdag fra et færdselsuheld på Strandvejen i Snekkersten, hvor han påkørte en parkeret bil. Den 21-årige, som skulle vise sig at have en promille over den tilladte, blev umiddelbart efter anholdt og sigtet for spirituskørsel. Han blev taget med på politigården, hvor en læge kom og tog en blodprøve, som skal fastlægge den 21-åriges nøjagtige promille. Den 21-årige blev løsladt igen klokken 06.09 torsdag morgen.