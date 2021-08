Spritbilist endte i fogedretten

Klokken 23.42 mandag blev en 31-årig mandlig bilist fra Helsingør standset og kontrolleret på Kongevejen. Her viste det sig, at han ikke besad retten til at føre bilen, hvorfor han blev sigtet for at gøre dette alligevel. Derudover fik han narkometeret til at slå ud, hvorfor han blev sigtet for narkokørsel og taget med til udtagning af blodprøve, der skal fastslå den eventuelle grad af påvirkning. Sluttelig viste det sig, at manden var eftersøgt til fogedretten, hvorfor han blev anholdt,oplyser Nordsjællands Politi.