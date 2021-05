Sprit, anabolske steroider og manglende kørekort

Pinselørdag rummede politiets døgnrapport tre færdselssager fra Helsingør.

Den første, lørdag morgen klokken 07.51 blev en spritbilist standset på Kongevejen i Helsingør kørende mod sydvest. En lokal 51-årig mand er nu sigtet for forholdet.

Samme aften klokken 20.03 bragte en patrulje en bil til standsning på Kronborg Ladegårdsvej.

Det skete ifølge vagtchef Camilla Priegel, Nordsjællands Politi, efter en kort eftersættelse, da manden i første omgang ikke ville standse.

Bilens fører, en 39-årig mand fra Helsingør blev fundet påvirket af euforiserende stoffer og i besiddelse af anabolske steroider. han er sigtet for at køre i påvirket tilstand, for besiddelse af steroiderne - og for ikke at følge politiets anvisninger om at stoppe.