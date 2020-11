Hvis det bliver, bliver Sportgalla 2020 en væsentlig mindre tæt oplevelse, end det plejer at være. Foto:Torben Sørensen/Kalabas Foto: TORBEN SORENSEN/KALABAS

Sportsfejring i corona-skygge

Helsingør - 11. november 2020 kl. 12:46 Af Anders Petri Kontakt redaktionen

Et brud med traditionerne vil markere næste års sportsgalla.

Sædvanligvis er det et stort show med hundredvis af deltagere, fællesspisning og gratulerende håndtryk. Elementer der ikke rimer særlig godt på den omfattende corona-epidemi, vi stadig står i.

Derfor bliver det en anderledes version af Sportsgalla, der i 2021 skal hylde det forgange års lokale sportspræstationer.

I aften skal politikerne i Idræts- og Fritidsudvalget bestemme præcist hvor anderledes, Sportsgalla 2020 skal være. To ting er dog sikre. Covid-19 kaster sin skygge over arrangementet uanset hvad, og modsat sædvanen afholdes det i maj eller juni.

Forvaltningen har præsenteret politikerne for fire forskellige forslag. To af dem er store arrangementer, hvor samtlige nominerede hyldes, mens de to andre er mindre arrangementer, hvor kun vinderne af de fire priser deltager.

Fælles er dog, at der ud for alle fire forslag er et stort forbehold.

- Hvis myndighederne indfører yderligere restriktioner i forbindelse med Covid-19, børn en aflysning af Sportsgalla 2020 overvejes, skriver forvaltningen.

Stor fest eller restaurant De to store arrangementer, forvaltningen foreslår, kan begge foregå på Helsingør Stadion. Forskellen er, at det ene forslag foregår udendørs, mens det andet foregår udenfor.

Ellers har begge cirka 250 siddende gæster til et »formelt arrangement i et festligt gallaformat«, som det beskrives, til prisuddeling og underholding i halvanden tilto timer.

Maden vil være i en corona-venlig servering med individuelle poser. Derudover vil skal samtlige retningslinjer for arrangementer følges.

De to andre forslag til Sportgsalla skærer væsentligt ned på både deltagerantallet og arrangementets pomp og pragt.

Det ene forslag er en reception på enten rådhuset eller Helsingør Stadion, hvor kun vinderne af de fire priser er med. Her foreslår forvaltningen et traktement i form af små tapas lignende anretninger.

Det sidste forslag er et besøg på en restaurant for Idræts- og Fritidsudvalget og vinderne af priserne. Her er traktementet en tre-retters menu med vin og vand.

Der er afsat 213.000 kroner i budgettet til Sportsgalla 2020, der altså afholdes i 2021.