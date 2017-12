Sporede sin kostbare nøglefri Volvo til Helsingør

Bilen holdt aflåst, og alle nøgler var i ejerens hus, da han søndag morgen opdagede, at bilen var væk.

Et opkald til børnene aflivede den teori, at de kunne have lånt bilen, men heldigvis er den udstyret med et overvågnings-system, så man kan spore den, og via dette tracking-system kunne ejeren se, at bilen holdt på en parkeringsplads ved Borgmester P. Christensensvej i Helsingør.