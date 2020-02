Spørgeskema på vej til 7000 borgere

7.000 tilfældigt udvalgte borgere vil fra i dag modtage et elektronisk spørgeskema via E-Boks. Det er altså ca. hver 8. borger over 18 år, der modtager undersøgelsen. Så i den kommende uge er der god grund til at kigge en ekstra gang efter en besked fra kommunen i sin E-Boks.

- Vi vil gerne sikre et målrettet arbejde med Vision 2030 og har derfor brug for at kende vores udgangspunkt. For at få et retvisende resultat håber vi, at så mange som muligt vil svare på undersøgelsen, siger borgmester Benedikte Kiær.