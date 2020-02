Spørg arkivaren

Nu bliver der igen mulighed for at stille spørgsmål til museumsinspektør Lars Bjørn Madsen, som sidder klar på Biblioteket Kulturværftets 3. etage mandag den 24. februar 2020 kl. 16-18 og besvarer spørgsmål fra borgerne om alt inden for den lokale kulturhistories spændende område.

Kan du ikke finde din historie, så er der her en mulighed for at spørge om din boligs historie, din families historie, din egns historie og meget andet. Der er tidligere blevet spurgt om byporte, gravhøje, stengærder, brolagte veje, gamle kort og forgangne virksomheder som Kronborg Geværfabrik og Helsingørs sukkerraffinaderier. Mange er kommet med egne ting, f.eks. ældre fotos, malerier eller grafik, som arkivaren oftest har været i stand til at tids- og stedfæste.