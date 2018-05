Kulturværftets Café, som i sin tid startede som et anretterkøkken, bliver nu sendt i udbud. Samtidig sendes Spisekammeret i Toldkammeret ligeledes i udbud. Foto: Victor Viemose

Send til din ven. X Artiklen: Spisekammeret og Kulturværftets café i udbud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spisekammeret og Kulturværftets café i udbud

Helsingør - 31. maj 2018 kl. 04:01 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Privat kontra kommunalt. Det blev det store debatemne, da byrådet sendte de to spisesteder i udbud. Er det private bare bedre ?

Læs også: Kommunen skal ikke drive café

Skal alting kommunaliseres, og skal Helsingør Kommune være i konkurrence med det private erhvervsliv ?

Det var et par af de dilemmaer, der kom til udtryk, da Helsingør Byråd på sit møde mandag aften drøftede, hvorvidt Kulturværftets café og Spisekammeret i Toldkammeret skal sendes i udbud.

Efter en lang og til tider følelsesladet diskussion besluttede et flertal bestående af Konservative, Venstre, Radikale, Lokaldemokraterne og Dansk Folkeparti at Spisekammeret og Kulturværftets café skal sendes i udbud hver for sig. Imod stemte Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten.

To byrådsmedlemmer, Michael Lagoni, K, og Jan Ryberg, LD, var på forhånd erklæret inhabile i sagsbehandlingen og måtte forlade mødet under behandlingen, mens deres suppleanter blev kaldt ind.

Ærgerligt og bekymrende

Formanden for Kultur- og Turismeudvalget, Henrik Møller, S, mindede om, at et enigt udvalg i oktober sidste år lagde en strategi for Spisekammeret i Toldkammeret, som fra at være fransk café nu er et sted med kokkeskole for børn, fællesspisning og spisemuligheder i forbindelse med aktiviteter i Toldkammeret.

- Derfor er det ærgerligt og dybt bekymrende, hvis man nu sender Spisekammeret i udbud. Og byrådsflertallet må forklare: Hvilke kulturelle aktiviteter skal vi ikke lave, for vi får en anden økonomi end før, hvis vi sender det i udbud. Og endelig er jeg bekymret for, at vi som kommune igen bliver nødt til at samle op efter en kommende restauratør, sådan som det var tilfældet med Kulturværftets café, lød det fra Henrik Møller.

Risikerer konkurs

Allan Berg Mortensen, EL, pegede på, at man ved en privatisering risikerer, at restauratøren går konkurs eller eksempelvis ikke vil servere til kulturelle aktiviteter.

- Kulturværftets café bør være kommunal, fastslog han.

Christian Holm Donatzky, R, mente ikke, at kommunen skal overtage det, som private kan klare. Men det er vigtigt, at caféerne kan fortsætte.

Michael Mathiesen, K, var ikke bekymret over at udlicitere begge spisesteder.

- Vi skal selvfølgelig have et stærkt samarbejde med en ny forpagter , og jeg er sikker på, at både Kulturværftet og Toldkammeret kan opleve helt nye muligheder med en helt ny forpagter.

Ib Kirkegaard, DF, syntes også, at et udbud af begge spisesteder var en god idé - sær Kulturværftets café.

- Så må vi jo se, om der er nogen, der byder på Toldkammeret.

Privat forskrækkelse

Henrik Møller anfægtede synspunktet, at bare fordi det er kommunalt, så er man ikke interesseret i at holde åbent

- Alting bliver ikke bedre, bare fordi det er privat, fastslog han og tilføjede, at Socialdemokratiet ikke var interesseret i at kommunalisere alt. Vi har ikke nogen privat forskrækkelse. Men den gode udvikling, vi har haft i en årrække skal fortsætte, fastslog Møller.

Bente Borg Donkin, SF, hæftede sig ved, at mange caféer i Helsingør har det hårdt og er ved at lukke.

- Den situation skal vi selvfølgelig ikke puste til, sagde hun.

Rette forpagter

Silas Drejer, S, talte varmt for, at Toldkammeret styrkes som medborgerhus med brugerstyrede aktiviteter. Det kan ikke ske med en privat forpagter, sagde han, men Janus Kyhl, K, pegede på andre byer, hvor man med rette private forpagter havde skabt et folkehus med en blomstrende forretning og aktiviteter, som kommunerne gerne ville have.

Jens Bertram, K, forklarede, at kommunen har fået fem-seks henvendelser fra folk vedrørende nye måder at drive Kulturværftets Café og Spisekammeret i Toldkammeret på.

- Det skal prøves af, sagde han, mens Peter Poulsen, S, var sikker på, at kommunen kommer til at fortryde et udbud.

- Lad det nu fortsætte, som det er med en vis tilretning, og lad os så følge den strategi, der er vedtaget for Toldkammeret, opfordrede han.

Men resultatet blev, at Spisekammer og café sendes i udbud hver for sig. Udbudsbetingelserne er endnu ikke formuleret.

relaterede artikler

Udbud af kulturhus-caféer splitter udvalg 14. maj 2018 kl. 04:26

Kokkeskole for børn er en succes 07. maj 2018 kl. 15:58

Kulturværftets Spisehus bliver sendt i udbud 29. august 2017 kl. 21:15