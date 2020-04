Spillesteder belønnes med millioner i krisetid

For første gang har Nordsjælland to regionale spillesteder efter, at Klaverfabrikken i Hillerød er blevet genudnævnt med Kulturværftet i Helsingør som debutant. Det åbner for milliongevinst.

Selvom koncerterne på Kulturværftet er aflyst på grund af coronavirus, så er der alligevel noget at fejre i en mørk tid.

I går offentliggjorde Statens Kunstfund nemlig deres liste over de 19 rytmiske spillesteder, der fra 2021 kan kalde sig et regionalt spillested.

Her er Kulturværftet for første gang på listen sammen med Klaverfabrikken i Hillerød, der er blevet udnævnt for tredje gang.

- Vi har søgt to gange før, så tredje gang har vist sig at være lykkens gang, siger Mikael Fock, chef og kunstnerisk leder på Kulturværftet.

Derfor kan Kulturværftet se frem til at få et årligt tilskud på en million kroner fra 2021 til 2024. Klaverfabrikken modtager samme andel som Kulturværftet af de i alt 32,7 millioner kroner, som bliver uddelt fra Statens Kunstfond.

I Hillerød var der også jubel fra Klaverfabrikken, da meldingen tikkede ind.

- Vi er enormt glade og lettede. Det betyder jo, at vi kan fortsætte med alt det gode arbejde, vi har lavet indtil nu og være et stærkt kulturelt centrum, lyder det fra Peder Raarup Jensen, der tiltrådte som ny leder af Klaverfabrikken i marts