Den 24-årige skaber så meget utryghed, at Netto har sat vagt på i Ålsgårde Centret og Cirkle K har valgt at holde butikken lukket om natten.Foto: Dorte Møller Rasmussen

Artiklen: Spillede psykisk syg for at slippe for fængsel

Spillede psykisk syg for at slippe for fængsel

Hvad gør man ikke for at slippe for at ruske tremmer ? En 24-årig mand, som fortrinsvis huserer i Ålsgårde og Hornbæk, havde sin helt egen metode. Han spillede psykisk syg, men uheldigvis for ham hoppede lægerne ikke på hans skuespil, og undervejs i en udredning på Retspsykiatrisk Klinik måtte den 24-årige også erkende, at han ikke var psykisk syg men i stedet påvirket af stoffer og alkohol. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

