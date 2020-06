Speedbåds-tyve måtte ringe efter hjælp fra Falck

To mænd forsøgte onsdag at stjæle en vandscooter ved Hostrupsvej i Espergærde, oplyser Nordsjællands Politi.

De kørte imidlertid fast, da de var på vej fra stedet og ringede til Falck for at få hjælp. Her fattede man dog mistanke mod de to mænd og kontaktede politiet. En patrulje kørte til stedet, men de to mænd var forsvundet. De beskrives som to mænd, udenlandske af udseende, dansktalende, cirka 30 år. Den ene var iført mørkt tøj.