Sparebudget på vej - uenighederne blev ikke trukket hårdt op i Byrådet

Der skal findes cirka 62 millioner for bare at sikre nuværende niveau på ældreområdet og det specialiserede socialområde. Men efter byrådets møde mandag peger meget stadig på et bredt forlig.

Helsingør - 31. august 2021 kl. 04:29 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Det var vigtigt for borgmester Benedikte Kiær(K) i sin tale ved 1. behandlingen af budgettet for 2022 på byrådsmødet mandag aften at understrege, at det på trods af udsigten til et sparebudget, hvor der skal findes alene 50 millioner kroner for at dække ubalancen på det specialiserede socialområde, så er der tale om en kommune, hvor udviklingen går den rigtige retning.

- I dag kan vi glæde os over, at kommunens udvikling er vendt, og nu flytter borgere hertil, og vores daginstitutioner og skoler får flere børn, end det vi kunne forvente med de tidligere dystre prognoser, sagde Benedikte Kiær(K) i sin tale, hvor hun også fremhævede, at beskæftigelsen igennem hele perioden er steget - og Helsingør er en af de kommuner, som har klaret sig bedst igennem coronakrisen, når det gælder beskæftigede, i hele hovedstadsområdet. Hun glædede sig også over sundhedshuset, at det er ved at lykkes at gøre Helsingør til en uddannelsesby.

Samtidig advarede hun mod forslag om skattestigninger, som ville blive modregnet af staten.

Hun gjorde det også klart, at udgangspunktet i aftalen mellem staten og KL er, at udfordringer på det specialiserede socialområde skal findes indenfor området,og pengene ikke bare kan tages fra det såkaldte normalområde.

K: Brug for to udvalg Konservatives gruppeformand Jens Bertram var ikke overraskende enig i borgmesterens vurderinger, men kom også med et par af partiets ønsker. Han talte blandt andet for, at det nuværende By-, Plan- og Miljøudvalg skal deles i to. Et med fokus på miljø og klima og et rent planudvalg med fokus på byggeri. Derudover nævnte han også behovet for at gøre noget ved vedligeholdelsesefterslæbet på folkeskolerne.

- Vi har en ny Skolen i Bymidten, og på Nordvestskolen er vi i fuld i gang. Nu er det på tide at gøre noget ved de skoler, som er mest nedslidt. Det er særligt Espergærdeskolen og skolen i Tikøb, sagde Jens Bertram.

S: Vi går ikke med til hvad som helst

Socialdemokraternes ordfører og borgmesterkandidat Claus Christoffersen var helt enig med borgmesteren i, at den økonomiske situation er alvorlig og fuldstændig uholdbar.

- Vi har en klar ubalance på budgettet, og vi kan ikke bare dække udgifterne over kassebeholdningen, som i forvejen er under pres, sagde Christoffersen.

Han erklærede sig også klar til at tage det sandsynligvis ubehagelige ansvar og stemme for reelle besparelser.

- Men det er også vigtigt at understrege, at vi ikke går med til, hvad som helst, sagde han.

I forhold til konkrete budgetønsker, så lød det på flere midler til ældreområdet, flere almennyttige boliger og en aktiv klimapolitik med elbusser fra 2023.

DF: Brug for pårørendekoordinator

DF's spidskandidat til valget, Marlene Harpsøe, var også klar til at deltage i det vanskelige prioriteringer, men slog samtidig fast:

- Vi i DF går til årets budgetforhandlinger med et klart ønske om, at udgiftsproblemerne på ældre- og socialområdet løses. Vi ønsker ikke, at der skal ske nedskæringer hverken i ældreplejen eller for de handicappede. Borgerne skal have den hjælp som de har krav på, sagde hun, og pegede på besparelser på blandt andet kulturen.

I forhold til konkrete ønsker, så understregede Harpsøe, at der ikke var tale om store satsninger, men ønskede pårørendekoordinatorer for både voksne og børn.

- Mange pårørende kæmper dagligt i at finde rundt i et komplekst offentligt system. Mange slides ned til sokkeholderne, sagde Harpsøe i talen.

EL: Rul skattelettelser tilbage

Hos Enhedslisten var det Jørgen Bodilsen, som stod for budgettalen, og selv om det nok er tvivlsomt, hvorvidt partiet kommer med i årets budgetforlig, så udtrykte han forståelse for, at man eksempelvis kunne udsætte eller fjerne større anlægsprojekter. Ligeledes anerkendte partiet, at økonomien er uholdbar. Men partiets løsning, hvor skattestigninger indgår, skiller sig ud.

- Vi har jo foreslået stigninger på indkomstskatterne på sådan cirka 23 millioner. Nu når vi har læst en række indlæg i lokalaviserne fra kandidater fra andre partier, så vil vi godt fastslå at ikke ligger urokkelige fast på 23 millioner. Vi vil være til at forhandle med om beløbet ikke skal være større for at opfylde alle de ønsker der er kommet frem om at give ældreområdet og det specialiseret område - klima med videre et løft, sagde Bodilsen.

Radikale: Børn, klima og kultur

Radikales Christian Holm Donatzky(R) understregede, at partiet godt var klar over, at der var grænser for større projekter, men at partiet ville prioritere områderne børn, klima og kultur.

- Klimakrisen er vores tids største udfordring, og det er den, vi hele tiden må tage udgangspunkt i. Derfor bliver klimaet - og især den grønne transport Radikales vigtigste prioritet. Vi skal langt om længe have elbusserne i budget, opstille ladestandere til kommunens transport og forbedre forbindelsesmulighederne i den kollektive trafik ved at indføre plustur, lød det blandt andet fra Holm Donatzky.

SF: Husk medarbejderne SF's Bente Borg Donkin meldte sig også klar til at indgå i forhandlingerne - også med besparelser. Men understregede, at der også skulle tages hensyn til medarbejder i kommunen, som havde haft det særlig hårdt under coronanedlukningen.

Hun mente blandt andet, at der skulle ses på økonomien i rammerne for ældreplejen. Så der ikke bevidst underprioriteres. Samt på langsigtede løsninger på at forbedre arbejdsforholdene i hjemmeplejen.

- Måske skal vi sikre minimumsnormeringer i ældreplejen, som vi er godt i gang med på daginstitutionsområdet, sagde hun.

Venstre: Ikke færre penge til de ældre

Venstres Mette Lene Jensen advarede mod nye satsninger og alt for gode idéer, som gik langt udover, hvad man kalder kernevelfærd. Til gengæld kom hun med noget, som kunne betegnes som et løfte.

- Venstre vil på ingen måde være med i et budgetforlig i år, hvis der spares på ældreområdet. Området er beskåret ikke kun ind til, men langt igennem benet. Det er umuligt at levere en værdig ældrepleje, hvis området udsættes for flere besparelser. Området bør derimod tilføres flere midler, sagde hun.

Ryberg: At spare på handicappede er vanetænkning

Lokaldemokraternes Jan Ryberg, som ikke genopstiller, advarede i sin tale om, at det - i gen - var de ældre, socialt udsatte og handicappede, der skulle betale.

- Det er vanetænkning, men klart det nemmeste. De to områder er det største, og derfor er det også der, man plejer at finde pengene. Men det er også der besparelserne rammer hårdest, sagde han.

Der er indkaldt til et budgetseminar i næste uge. Et seminar, som oftest resulterer i, at der bliver indgået en budgetaftale.

