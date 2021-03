På lidt over et år er antallet af ledige stillinger på kommunens ældreområde blevet nedbragt markant. En af årsagerne er sosu-uddannelserne, der er kommet til kommunen. Foto: Arkiv

Sosu-uddannelserne lysner fremtiden for ældreområdet

Helsingør Kommunen arbejde for at udvikle ældreområdet bærer frugt. I 2019 var der 72 ledige stillinger på sundheds- og ældreområdet – i dag er der meget få

Ældreområdet tiltrækker jævnligt overskrifter i pressen - af den ene eller den anden årsag. Et kig i avisens arkiv afslører, at der i 2018 var særligt fokus på Helsingør Kommunes mange ledige stillinger i hjemmeplejen og på plejehjemmene, som det var yderst svært at finde kvalificeret personale til. Hele 70 ledige stillinger berettede Frederiksborg Amts Avis om dengang i sommeren 2018, hvor det også kom frem, at det sosu-personale, der var, måtte løbe tæt på umenneskeligt stærkt for at følge med de mange arbejdsopgaver, der fulgte med det stigende antal ældre. Flere gik ned med stress, og dyre vikarer måtte afløse de hårdt belastede kollegaer.